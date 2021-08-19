УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему тренеру сезона

Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему тренеру прошедшего сезона.

На приз номинированы Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Роберто Манчини из сборной Италии и Томас Тухель из "Челси".

Напомним, что Манчини со сборной Италии пришел к победе на Евро-2020, "Челси" с Томаосм Тухелем завоевал Лигу чемпионов, а Гвардиола впервые в истории вывел "Манчестер Сити" в финал ЛЧ, выиграл АПЛ и Кубок английской лиги.

Имя лучшего тренера, лучшего футболиста, лучшей футболистки, а также обладателей индивидуальных наград по позициям в Лиге чемпионов объявят на жеребьевке группового этапа 26 августа в Стамбуле.

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