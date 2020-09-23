УЕФА назвал тренеров, которые заняли 4-10 места по итогам сезона
УЕФА составил рейтинг тренеров, которые заняли места с четвертого по десятое по итогам сезона-2019/2020.
Топ-10 тренеров, начиная с 4-го места, выглядит так:
4. Томас Тухель ("Пари Сен-Жермен") — 76 голосов
5. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") — 68
6. Хулен Лопетеги ("Севилья") — 57
7. Руди Гарсия ("Лион") — 32
8. Зинедин Зидан ("Реал") — 25
9. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") — 11
10. Антонио Конте ("Интер") — 9.
Напомним, что на звание лучшего тренера претендуют Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18