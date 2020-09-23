УЕФА назвал тренеров, которые заняли 4-10 места по итогам сезона

Теги томас тухельджан пьеро гасперинихулен лопетегизинедин зиданхосеп гвардиола

УЕФА назвал тренеров, которые заняли 4-10 места по итогам сезона

УЕФА составил рейтинг тренеров, которые заняли места с четвертого по десятое по итогам сезона-2019/2020.

Топ-10 тренеров, начиная с 4-го места, выглядит так:

4. Томас Тухель ("Пари Сен-Жермен") — 76 голосов
5. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") — 68
6. Хулен Лопетеги ("Севилья") — 57
7. Руди Гарсия ("Лион") — 32
8. Зинедин Зидан ("Реал") — 25
9. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") — 11
10. Антонио Конте ("Интер") — 9.

Напомним, что на звание лучшего тренера претендуют Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг").

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