УЕФА назвал тренеров, которые заняли 4-10 места по итогам сезона

УЕФА составил рейтинг тренеров, которые заняли места с четвертого по десятое по итогам сезона-2019/2020.

Топ-10 тренеров, начиная с 4-го места, выглядит так:

4. Томас Тухель ("Пари Сен-Жермен") — 76 голосов

5. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") — 68

6. Хулен Лопетеги ("Севилья") — 57

7. Руди Гарсия ("Лион") — 32

8. Зинедин Зидан ("Реал") — 25

9. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") — 11

10. Антонио Конте ("Интер") — 9.

Напомним, что на звание лучшего тренера претендуют Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг").