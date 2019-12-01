УЕФА назвал время начала матчей сборной России на Евро-2020

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УЕФА назвал время начала матчей сборной России на Евро-2020

УЕФА назвал время начала игр сборной России на групповой стадии Евро-2020.

1-й тур. Россия - Бельгия (Санкт-Петербург, 13 июня, 22:00 мск)

2-й тур. Россия - Финляндия (Санкт-Петербург, 17 июня, 16:00 мск)

3-й тур. Дания - Россия (Копенгаген, 22 июня, 22:00 мск).

Четвертьфинальный поединок Евро, который пройдет в Санкт-Петербурге, начнется 3 июля в 19:00 мск.

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