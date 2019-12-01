УЕФА назвал время начала матчей сборной России на Евро-2020
УЕФА назвал время начала игр сборной России на групповой стадии Евро-2020.
1-й тур. Россия - Бельгия (Санкт-Петербург, 13 июня, 22:00 мск)
2-й тур. Россия - Финляндия (Санкт-Петербург, 17 июня, 16:00 мск)
3-й тур. Дания - Россия (Копенгаген, 22 июня, 22:00 мск).
Четвертьфинальный поединок Евро, который пройдет в Санкт-Петербурге, начнется 3 июля в 19:00 мск.
Читайте также: Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020. | http://soccernews.ru
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Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1