УЕФА назвала 50 претендентов на попадание в символическую сборную 2019 года

Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования по определению символической сборной 2019 года.

Формирование команды будет осуществляться путём опроса болельщиков. Всего в шорт-листе 50 футболистов.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Ян Облак («Атлетико»), Андре Онана («Аякс»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);

Защитники: Жорди Альба, Жерар Пике (оба - «Барселона»), Трент Александр-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все - «Ливерпуль»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Дейли Блинд, Николас Тальяфико (оба - «Аякс»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Хосе Мария Хименес («Атлетико»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария»), Кевин де Брюйне, Давид Силва, Бернарду Силва (все - «Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Барселона»), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Фабиньо, Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум (все - «Ливерпуль»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоржиньо, Нголо Канте (оба - «Челси»), Фабиан Руис («Наполи»), Донни ван де Бек, Хаким Зиеш (оба - «Аякс»);

Нападающие: Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг (оба - «Манчестер Сити»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах (все - «Ливерпуль»), Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба - «Бавария»), Эден Азар («Реал»), Харри Кейн, Сон Хын Мин (оба - «Тоттенхэм»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Душан Тадич («Аякс»).

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