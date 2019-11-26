УЕФА назвала 50 претендентов на попадание в символическую сборную 2019 года
Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования по определению символической сборной 2019 года.
Формирование команды будет осуществляться путём опроса болельщиков. Всего в шорт-листе 50 футболистов.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Ян Облак («Атлетико»), Андре Онана («Аякс»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);
Защитники: Жорди Альба, Жерар Пике (оба - «Барселона»), Трент Александр-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все - «Ливерпуль»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Дейли Блинд, Николас Тальяфико (оба - «Аякс»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Хосе Мария Хименес («Атлетико»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»);
Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария»), Кевин де Брюйне, Давид Силва, Бернарду Силва (все - «Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Барселона»), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Фабиньо, Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум (все - «Ливерпуль»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоржиньо, Нголо Канте (оба - «Челси»), Фабиан Руис («Наполи»), Донни ван де Бек, Хаким Зиеш (оба - «Аякс»);
Нападающие: Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг (оба - «Манчестер Сити»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах (все - «Ливерпуль»), Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба - «Бавария»), Эден Азар («Реал»), Харри Кейн, Сон Хын Мин (оба - «Тоттенхэм»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Душан Тадич («Аякс»).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8