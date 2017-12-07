УЕФА назвала 8 номинантов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

Стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока по итогам шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

УЕФА включила в список номинантов 8 футболистов - Бернарда ("Шахтёр"), Криштиану Роналду ("Реал"), Сон Хын Мина ("Тоттенхэм"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Хуана Куадрадо ("Ювентус"), Корентена Толиссо ("Бавария"), Эдена Азара ("Челси") и Пако Алькасера ("Барселона").

Проголосовать за лучшего, по Вашему мнению, игрока можно здесь.

Не пропустите: Стали известны претенденты на награду за лучший гол недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru