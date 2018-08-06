УЕФА назвала арбитра, который обслужит матч ПАОК - "Спартак"

УЕФА назвала арбитра, который обслужит матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между ПАОК и "Спартаком".

Как сообщает официальный сайт организации, главным судьей будет израильтянин Орель Гринфельд, помогать ему будут соотечественники Идан Яркони и Рой Хассан, а резервным рефери назначен Алон Йефет.

Напомним, что матч ПАОК - "Спартак" состоится 8 августа в 20:00 по московскому времени.

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