УЕФА назвала арбитра, который обслужит матч ПАОК - "Спартак"
УЕФА назвала арбитра, который обслужит матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между ПАОК и "Спартаком".
Как сообщает официальный сайт организации, главным судьей будет израильтянин Орель Гринфельд, помогать ему будут соотечественники Идан Яркони и Рой Хассан, а резервным рефери назначен Алон Йефет.
Напомним, что матч ПАОК - "Спартак" состоится 8 августа в 20:00 по московскому времени.
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