УЕФА назвала арбитров, которые обслужат матчи "Бавария" - "Ливерпуль" и "Барселона" - "Лион"
УЕФА назвала арбитров, которые обслужат ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов, запланированные на среду, 13 марта.
Поединок между "Баварией" и "Ливерпулем", который состоится в Мюнхене, будет судить итальянец Даниэле Орсато.
А игру между "Барселоной" и "Лионом" доверили поляку Шимону Марчиняку.
Напомним, что оба матча стартуют в 23:00 по московскому времени. В первых встречах и в Англии, и во Франции были зафиксированы нулевые ничьи.
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