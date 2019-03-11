УЕФА назвала арбитров, которые обслужат матчи "Бавария" - "Ливерпуль" и "Барселона" - "Лион"

УЕФА назвала арбитров, которые обслужат ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов, запланированные на среду, 13 марта.

Поединок между "Баварией" и "Ливерпулем", который состоится в Мюнхене, будет судить итальянец Даниэле Орсато.

А игру между "Барселоной" и "Лионом" доверили поляку Шимону Марчиняку.

Напомним, что оба матча стартуют в 23:00 по московскому времени. В первых встречах и в Англии, и во Франции были зафиксированы нулевые ничьи.

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