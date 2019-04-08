УЕФА назвала арбитров, которые обслужат матчи "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" и "Аякс" - "Ювентус"

Определены судейские бригады, которые будут работать на первых матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" и "Аякс" - "Ювентус".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, игру на "Олд Траффорд" обслужит итальянец Джанлука Рокки. Его помощники - Филиппо Мели и Маттео Пассери. Резервный рефери – Даниэле Орсато. Видеоассистенты - Массимилиано Иррати и Марко Гвида.

На поединок на "Амстердам Арене" назначен испанец Карлос дель Серро. Его помощники - Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Резервный рефери - Тасос Сидиропулос. Видеоассистенты - Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

Напомним, что оба матча состоятся в среду, 10 апреля, в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: УЕФА назначил арбитров на матчи Лиги Чемпионов, которые пройдут во вторник. | http://soccernews.ru