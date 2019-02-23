УЕФА назвала автора лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Определён лучший гол по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов.

На почётное звание претендовали Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Карим Бензема ("Реал") и Николо Дзаньоло ("Рома").

А победителем стал немецкий вингер "горожан", который блестящим ударом со штрафного поразил ворота "Шальке". Посмотреть этот мини-шедевр можно здесь.

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