УЕФА назвала автора лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов
Определён лучший гол по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов.
На почётное звание претендовали Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Карим Бензема ("Реал") и Николо Дзаньоло ("Рома").
А победителем стал немецкий вингер "горожан", который блестящим ударом со штрафного поразил ворота "Шальке". Посмотреть этот мини-шедевр можно здесь.
Не пропустите: Стало известно, кто признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
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