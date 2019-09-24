УЕФА назвала города, которые примут финал Лиги Европы и матч за Суперкубок Европы

Финальный матч Лиги Европы сезона 2020/21 состоится в испанской Севилье.

Поединок пройдет на стадионе "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан", который вмещает себя около 48 тысяч болельщиков. Отмечается, что среди претендентов также были Австрия (стадион Эрнста Хаппеля, Вена) и Грузия (стадион Бориса Пайчадзе, Тбилиси).

Матч за суперкубок Европы 2021 года примет Белфаст, а именно стадион "Виндзор Парк" (18434 человека).

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