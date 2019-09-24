УЕФА назвала города, которые примут финал Лиги Европы и матч за Суперкубок Европы
Финальный матч Лиги Европы сезона 2020/21 состоится в испанской Севилье.
Поединок пройдет на стадионе "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан", который вмещает себя около 48 тысяч болельщиков. Отмечается, что среди претендентов также были Австрия (стадион Эрнста Хаппеля, Вена) и Грузия (стадион Бориса Пайчадзе, Тбилиси).
Матч за суперкубок Европы 2021 года примет Белфаст, а именно стадион "Виндзор Парк" (18434 человека).
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|4
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|4
|7
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|Харт оф Мидлотиан
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|3
|Группа B
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|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
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|Парма
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|6
|4
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|Группа C
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|1
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|Реал Сарагоса
|4
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|4
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|5
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|Сошо
|4
|9
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|Спортинг Лиссабон
|4
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|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
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|Партизан
|4
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|4
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|2
|Осер
|4
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|4
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|4
|0
|Группа G
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|О
|1
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|Херенвен
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|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
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|9
|2
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