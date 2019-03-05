УЕФА назвала имя арбитра, который обслужит матч "Зенит" – "Вильярреал"

УЕФА назвала имя арбитра, который обслужит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Вильярреалом".

Как сообщает официальный сайт питерского клуба, главным судьей будет Джанлука Рокки, а помогут ему Филиппо Мели, Маттео Пассери, Паоло Валери и Маурицио Мариани. Резервный рефери - Джорджо Перетти.

Стоит отметить, что Рокки дважды работал на играх "сине-бело-голубых" в еврокубках - победа над "Стандардом" (3:0) в 2014 году в квалификации Лиги Чемпионов и поражение от "Бенфики" (0:1) в 2016 году в поединке 1/8 финала ЛЧ.

Матч "Зенит" - "Вильярреал" состоится в четверг, 7 марта, в 20:55 по московскому времени.

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