УЕФА назвала имя арбитра, который обслужит матч "Зенит" – "Вильярреал"
УЕФА назвала имя арбитра, который обслужит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Вильярреалом".
Как сообщает официальный сайт питерского клуба, главным судьей будет Джанлука Рокки, а помогут ему Филиппо Мели, Маттео Пассери, Паоло Валери и Маурицио Мариани. Резервный рефери - Джорджо Перетти.
Стоит отметить, что Рокки дважды работал на играх "сине-бело-голубых" в еврокубках - победа над "Стандардом" (3:0) в 2014 году в квалификации Лиги Чемпионов и поражение от "Бенфики" (0:1) в 2016 году в поединке 1/8 финала ЛЧ.
Матч "Зенит" - "Вильярреал" состоится в четверг, 7 марта, в 20:55 по московскому времени.
Не пропустите: В "Зените" почтили память ушедшего из жизни легендарного певца. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стало известно, может ли Суперкубок Южной Америки 2020 года может пройти в России
-
"Краснодар" заключил новый контракт с молодым голкипером
-
Стало известно, сколько билетов вернули болельщики "Уфы" после матча с "Динамо"
-
Известный мотогонщик со своей девушкой нарядились на карнавал в Икарди и Ванду Нару
-
1
Каземиро сравнил Зидана с Солари
-
В сети появилось фото ожогов ноги Кокорина
-
1
Тиаго Силва назвал самый прекрасный момент в своей карьере
-
Адвокат Кокорина: "Для здоровья Александра наступают необратимые последствия"
-
УЕФА назвала имя арбитра, который обслужит матч "Зенит" – "Вильярреал"
-
РФС вынес решение по спору между "Рубином" и Караденизом
-
"Бавария" продлила контракт с основным игроком
-
Девушка дня: Дилетта Леотта - итальянская телеведущая, которой симпатизировал Марио Балотелли
-
"Милан" принял важное решение по будущему Романьоли
-
Зеедорф: "Реал" не стал слабее из-за ухода Роналду"
-
"Лестер" хочет выкупить Тилеманса: названа сумма возможного трансфера
-
"Краснодар" продлил контракт с 20-летним вратарём
-
Неймар продемонстрировал свои футбольные умения в игровом автомате
-
Определён лучший игрок 18-го тура РПЛ
-
7
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 8 тура
-
Испанский телеканал предложил выбрать лучшего российского футболиста в истории Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3