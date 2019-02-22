УЕФА назвала команду, которая не станет соперником "Зенита" и "Краснодара" в плей-офф Лиги Европы.

Исполнительный комитет организации традиционно решил развести российские клубы с украинскими, поэтому киевское "Динамо" в 1/8 финала ЛЕ противостоять представителям РПЛ точно не будет.

Напомним, что подобная практика действует с лета 2014 года.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня в 15:00 мск.

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