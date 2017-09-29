УЕФА назвала команду недели в Лиге Чемпионов

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УЕФА назвала команду недели в Лиге Чемпионов

УЕФА определил команду недели в Лиге Чемпионов.

Команда выглядит следующим образом: Ареоля (ПСЖ), Дани Алвес (ПСЖ), Ланг ("Базель"), Алдервейрелд ("Тоттенхем"), Триппьер ("Тоттенхем"), Тирни ("Селтик"), Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Талиска ("Бешикташ"), Бен-Йеддер ("Севилья"), Кейн ("Тоттенхем"), Мартиаль ("Манчестер Юнайтед").

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2 Базель 2 3
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Группа B М О
1 ПСЖ 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 3
3 Селтик 2 3
4 Андерлехт 2 0
Группа C М О
1 Челси 2 6
2 Рома 2 4
3 Атлетико Мадрид 2 1
4 Карабах 2 0
Группа D М О
1 Барселона 2 6
2 Спортинг Лиссабон 2 3
3 Ювентус 2 3
4 Олимпиакос Пирей 2 0
Группа E М О
1 Севилья 2 4
2 Ливерпуль 2 2
3 Спартак Москва 2 2
4 Марибор 2 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 2 6
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3 Наполи 2 3
4 Фейеноорд 2 0
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1 Бешикташ 2 6
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