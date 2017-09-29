УЕФА назвала команду недели в Лиге Европы

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УЕФА назвала команду недели в Лиге Европы

Стала известна символическая сборная недели Лиги Европы, которая была определена по итогам второго тура группового этапа турнира.

Вратарь: Андрей Лунин ("Заря");

Защитники: Доменико Кришито ("Зенит"), Том Петтерссон ("Эстерсунд"), Мишель Нгаде-Нгаджуи ("Славия"), Артём Сухоцкий ("Заря");

Полузащитники: Тео Уолкотт ("Арсенал"), Эмре Белезоглу ("Истанбул"), Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Ян Копиц ("Виктория Плзень");

Нападающие: Александр Кокорин ("Зенит"), Алассан Плеа ("Ницца").

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