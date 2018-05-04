УЕФА назвала команду недели в Лиге Европы

УЕФА в своём официальном твиттере опубликовала символическую сборную по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы.

Вратарь: Давид Оспина ("Арсенал");

Защитники: Штефан Лайнер ("Ред Булл Зальцбург"), Диего Годин ("Атлетико"), Роланду, Жордан Амави (оба - "Марсель");

Полузащитники: Амаду Эдара, Диадье Самассеку (оба - "Ред Булл Зальцбург"), Гранит Джака ("Арсенал"), Димитри Пайе ("Марсель");

Нападающие: Антуан Гризманн, Диего Коста (оба - "Атлетико").

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