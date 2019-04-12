УЕФА назвала лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
27-летний бразилец стал победителем голосования среди болельщиков, опередив Сон Хын Мина ("Тоттенхэм"), Френки де Йонга ("Аякс") и Жерара Пике ("Барселона").
В матче с "Порту" Фирмино забил гол и сделал результативную передачу.
Всего в текущем сезоне звёздный нападающий провёл за "Ливерпуль" 43 игры, в которым отличился 15 мячами и 8 ассистами.
Не пропустите: Пике, Альба и Роналду вошли в символическую сборную по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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