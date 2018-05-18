УЕФА назвала лучших молодых игроков Лиги Европы
УЕФА назвала лучших молодых игроков Лиги Европы по итогам сезона 2017/18. Всего в этом списке оказалось 12 футболистов, в том числе полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин.
Полностью перечень выглядит так: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", вратарь, 19 лет), Адемола Лукман ("Эвертон", нападающий, 20 лет), Уссем Ауар ("Лион", полузащитник, 19 лет), Патрик Кутроне ("Милан", нападающий, 20 лет), Эшли Мэйтлэнд-Найлс ("Арсенал", полузащитник, 20 лет), Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг", защитник, 19 лет), Амаду Айдара ("Зальцбург", полузащитник, 20 лет), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад", полузащитник, 21 год), Виктор Цыганков ("Динамо Киев", полузащитник, 20 лет), Александр Головин (ЦСКА, полузащитник, 21 год), Тонги Ндомбеле ("Лион", полузащитник, 21 год), Родри Эрнандес ("Вильяреал", полузащитник, 21 год).
Не пропустите: Гризманн, Бонуччи и Иммобиле вошли в символическую сборную сезона в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Еврокубковые амбиции "орлят": "Ницца" едет за очками к "Лиону"
-
"Реал" едет в гости к "Вильярреалу"
-
Финал Кубка Англии на "Уэмбли": "Челси" против "Манчестер Юнайтед"
-
Вторая попытка "орлов": "Айнтрахт" сразится с "Баварией" в финале Кубка Германии
-
Классика УПЛ без турнирной мотивации: "Динамо" принимает "Шахтер"
Лента новостей
-
"Бетис" завершил чемпионат поражением от "Леганеса"
-
"Челси" и "МЮ" объявили стартовые составы на финал Кубка Англии
-
Тотти написал сообщение Буффону
-
Креспо рассказал, какого игрока не хватает "Зениту" для победы в Лиге Чемпионов
-
"Ювентус" – "Верона" - 2:1 (обзор)
-
Уткин: "Зенит" - это кладбище талантов"
-
Буффон провёл в Серии А 640 матчей, это второй результат в истории
-
В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"
-
Дзюба и Дзагоев пропустили тренировку сборной России
-
Ривалдо: "Неймар совершил ошибку"
-
Уилшер намерен перейти в ПСЖ
-
Гётце прокомментировал непопадание в заявку сборной Германии на ЧМ-2018
-
В матче легенд "Интер" разгромил "Челси"
-
"Зенит" интересуется форвардом сборной Бразилии
-
"Сельта" – "Леванте" - 4:2 (обзор)
-
Агент опроверг слухи о возможном уходе Ярмоленко из "Боруссии"
-
"Вест Хэм" согласовал контракт с Пеллегрини
-
"Сельта" на своём поле переиграла "Леванте"
-
Греческий топ-клуб нацелился на Вернблума
-
Хитц стал игроком дортмундской "Боруссии"