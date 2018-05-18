УЕФА назвала лучших молодых игроков Лиги Европы по итогам сезона 2017/18. Всего в этом списке оказалось 12 футболистов, в том числе полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин.

Полностью перечень выглядит так: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", вратарь, 19 лет), Адемола Лукман ("Эвертон", нападающий, 20 лет), Уссем Ауар ("Лион", полузащитник, 19 лет), Патрик Кутроне ("Милан", нападающий, 20 лет), Эшли Мэйтлэнд-Найлс ("Арсенал", полузащитник, 20 лет), Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг", защитник, 19 лет), Амаду Айдара ("Зальцбург", полузащитник, 20 лет), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад", полузащитник, 21 год), Виктор Цыганков ("Динамо Киев", полузащитник, 20 лет), Александр Головин (ЦСКА, полузащитник, 21 год), Тонги Ндомбеле ("Лион", полузащитник, 21 год), Родри Эрнандес ("Вильяреал", полузащитник, 21 год).

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