УЕФА назвала лучший гол 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо стал автором лучшего гола в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помимо колумбийца на приз претендовали Эдсон Альварес ("Аякс"), Анхель Ди Мария (ПСЖ) и Лукас Моура ("Тоттенхэм").

⚽️ Goal of the Week ⚽️



4. Edson Álvarez

3. Lucas Moura

2. Ángel Di María

1. Juan Cuadrado



Agree with the order? #UCL #GOTW @NissanFootball pic.twitter.com/dnK8AsJ9SW