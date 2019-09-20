УЕФА назвала лучший гол 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов
Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо стал автором лучшего гола в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Помимо колумбийца на приз претендовали Эдсон Альварес ("Аякс"), Анхель Ди Мария (ПСЖ) и Лукас Моура ("Тоттенхэм").
⚽️ Goal of the Week ⚽️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 20, 2019
4. Edson Álvarez
3. Lucas Moura
2. Ángel Di María
1. Juan Cuadrado
Agree with the order? #UCL #GOTW @NissanFootball pic.twitter.com/dnK8AsJ9SW
Напомним, что Куадрадо поразил ворота "Атлетико" в начале второго тайма. Матч завершился ничьей 2:2.
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