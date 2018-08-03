УЕФА назвала потенциальных соперников "Спартака" по квалификационному раунду плей-офф ЛЧ

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УЕФА назвала потенциальных соперников "Спартака" по квалификационному раунду плей-офф ЛЧ

УЕФА назвала потенциальных соперников "Спартака" по квалификационному раунду плей-офф Лиги Чемпионов.

Так, в случае победы над ПАОК "красно-белые" встретятся с "Бенфикой" или "Фенербахче".

Стоит отметить, что УЕФА определяла пары исходя из того, что российские и украинские клубы разводятся в сетке. 

В связи с этим, "Спартак" избежал матча с киевским "Динамо", которое в случае прохода пражской "Славии" сыграет с "Аяксом" или "Стандардом".

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5 Спартак Москва 1 3
6 Динамо Москва 2 2
7 ЦСКА Москва 1 1
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