УЕФА назвала потенциальных соперников "Спартака" по квалификационному раунду плей-офф ЛЧ

УЕФА назвала потенциальных соперников "Спартака" по квалификационному раунду плей-офф Лиги Чемпионов.

Так, в случае победы над ПАОК "красно-белые" встретятся с "Бенфикой" или "Фенербахче".

Стоит отметить, что УЕФА определяла пары исходя из того, что российские и украинские клубы разводятся в сетке.

В связи с этим, "Спартак" избежал матча с киевским "Динамо", которое в случае прохода пражской "Славии" сыграет с "Аяксом" или "Стандардом".

Не пропустите: "Спартак" сделал важное заявление перед стартом в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru