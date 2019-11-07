УЕФА назвала претендентов на лучший гол недели в Лиге Чемпионов

Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола по итогам четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

За приз поборются Дуглас Коста ("Ювентус"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Жоффрей Кондогбия ("Валенсия") и Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль").

Посмотреть видео забитых мячей и отдать свой голос можно по ссылке на официальном сайте УЕФА.

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