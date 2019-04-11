УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны четыре номинанта на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

В этот раз, как сообщает официальный сайт УЕФА, за награду поборются Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Жерар Пике ("Барселона") и Френки де Йонг ("Аякс").

Напомним, что корейский форвард забил победный мяч в ворота "Манчестер Сити", а бразильский нападающий отличился голом и ассистом в поединке с "Порту". Испанец и голландец результативными действиями не отличались.

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