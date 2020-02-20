УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

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УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока Лиги Чемпионов по итогам текущей недели.

Напомним, что во вторник "Атлетико" одолел "Ливерпуль" (1:0), а дортмундская "Боруссия" взяла верх над ПСЖ (2:1). В среду "РБ Лейпциг" одержал гостевую победу над "Тоттенхэмом" (1:0), а "Аталанта" разгромила "Валенсию" (4:1).

В число претендентов на награду вошли Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Ренан Лоди ("Атлетико"), Ханс Хатебур ("Аталанта") и Уго Льорис ("Тоттенхэм").

Норвежец оформил дубль в матче с ПСЖ, как и голландец в поединке с "Валенсией". Бразилец результативными действиями не отличался, а француз совершил 4 сейва в игре с "РБ Лейпциг".

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