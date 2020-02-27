УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

1 Теги серж гнабрисерхио бускетскевин де брюйнеуссам ауар

УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока Лиги Чемпионов по итогам текущей недели.

Напомним, что во вторник "Бавария" разгромила "Челси" (3:0), а "Барселона" сыграла вничью с "Наполи" (1:1). В среду "Манчестер Сити" взял верх над "Реалом" (2:1), а "Ювентус" уступил "Лиону" (0:1).

В число претендентов на награду вошли Серж Гнабри ("Бавария"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Уссам Ауар ("Лион").

Немец оформил дубль в матче с "Челси". Испанец результативными действиями не отличался, но показал высокий уровень точности пасов (91%). У бельгийца гол + ассист в игре с "Реалом". Француз отдал результативную передачу в поединке с "Ювентусом".

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