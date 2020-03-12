УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока Лиги Чемпионов по итогам текущей недели.

Напомним, что во вторник "РБ Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" (3:0), а "Аталанта" переиграла "Валенсию" (4:3). В среду "Атлетико" победил "Ливерпуль" (3:2), а ПСЖ взял верх над дортмундской "Боруссией" (2:0).

В число претендентов на награду вошли Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг"), Йосип Иличич ("Аталанта"), Ян Облак ("Атлетико") и Хуан Бернат (ПСЖ).

Забитцер оформил дубль в матче с "Тоттенхэмом". Иличич сделал покер в игре с "Валенсией". Облак отразил 11 ударов по своим воротам во встрече с "Ливерпулем". Бернат забил второй гол "Боруссии" в парижском поединке.

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