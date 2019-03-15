УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

УЕФА включила в список номинантов Пьера-Эмерика Обамеянга ("Арсенал"), Оливье Жиру ("Челси"), Томаша Соучека ("Славия") и Жонаса ("Бенфика").

Напомним, что габонец забил 2 мяча и сделал 1 голевой пас в матче с "Ренном", француз оформил хет-трик и отдал результативную передачу в поединке с киевским "Динамо", чех отличился 1 голом и 1 ассистом в игре с "Севильей", бразилец также во время встречи с загребским "Динамо" забил сам и помог партнёру.

Победителя определят путём голосования на официальном сайте УЕФА.

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