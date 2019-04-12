УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
Стали известны четыре номинанта на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
В этот раз, как сообщает официальный сайт УЕФА, за награду поборются нападающий "Бенфики" Жоау Фелиш, полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи, вингер "Челси" Виллиан и хавбек "Валенсии" Гонсалу Гедеш.
Фелиш оформил хет-трик и отдал результативную передачу в матче с "Айнтрахтом", Рэмзи открыл счёт в поединке с "Наполи", Виллиан сделал ассист в игре со "Славией", а Гедеш забил два гола в ворота "Вильярреала".
Не пропустите: Жоау Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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