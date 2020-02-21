УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.
В число претендентов на награду вошли Диогу Жота ("Вулверхэмптон"), Даити Камада ("Айнтрахт"), Янис Хаджи ("Рейнджерс") и Лусиано Вьетто ("Спортинг").
Стоит отметить, что португалец и японец оформили хет-трики в матчах с "Эспаньолом" и "Ред Булл Зальцбургом" соответственно. Румын записал в свой актив дубль в игре с "Брагой". Аргентинец забил гол в поединке с "Истанбулом".
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