УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

В число претендентов на награду вошли Самуэле Кампо ("Базель"), Маркос Антонио ("Шахтёр"), Одион Игало ("Манчестер Юнайтед") и Чарлес Арангис ("Байер").

В активе швейцарца и нигерийца по забитому мячу и ассисту в матчах с "Айнтрахтом" (3:0) и ЛАСКом (5:0) соответственно. Бразилец и чилиец записали на свой счёт победные голы в играх с "Вольфсбургом" (2:1) и "Рейнджерс" (3:1) соответственно.

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