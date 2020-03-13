УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
В число претендентов на награду вошли Самуэле Кампо ("Базель"), Маркос Антонио ("Шахтёр"), Одион Игало ("Манчестер Юнайтед") и Чарлес Арангис ("Байер").
В активе швейцарца и нигерийца по забитому мячу и ассисту в матчах с "Айнтрахтом" (3:0) и ЛАСКом (5:0) соответственно. Бразилец и чилиец записали на свой счёт победные голы в играх с "Вольфсбургом" (2:1) и "Рейнджерс" (3:1) соответственно.
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|М
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