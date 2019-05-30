УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока финала Лиги Европы

Стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока финального матча Лиги Европы.

Напомним, что "Челси" разгромил "Арсенал" со счётом 4:1 и выиграл турнир.

УЕФА включила в список номинантов исключительно футболистов "синих" - защитника Эмерсона Пальмери, вингеров Педро и Эдена Азара, а также нападающего Оливье Жиру.

Бразилец записал в свой актив голевую передачу, испанец - один забитый мяч, бельгиец - дубль и ассист, француз - гол и результативную передачу.

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