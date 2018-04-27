УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

За награду поборются всего два футболиста - защитник мадридского "Реала" Марсело и вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Напомним, что бразильский фулбек забил гол в ворота "Баварии", а египетский нападающий отличился двумя мячами и двумя ассистами в поединке с "Ромой".

Не пропустите итоги первых матчей полуфинала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru