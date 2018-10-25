УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Так, на награду номинированы Мохамед Салах из "Ливерпуля", Эдин Джеко из "Ромы", Давид Силва из "Манчестер Сити" и Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии".

Отметим, что Салах дважды поразил ворота "Црвены Звезды", Джеко оформил дубль в матче с ЦСКА и отдал одну результативную передачу, Силва забил победный гол "Шахтёру", а Хакими сделал три ассиста в игре с "Атлетико".

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