УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге Чемпионов.

По итогам ответных четвертьфинальных матчей турнира номинантами стали Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Лионель Месси ("Барселона"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль") и Маттейс де Лигт ("Аякс").

Стоит отметить, что все вышеупомянутые футболисты отличились голами в своих матчах. Кореец и аргентинец забили по два мяча в играх с "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" соответственно, а бразилец и голландец - по одному в поединках с "Порту" и "Ювентусом" соответственно.

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