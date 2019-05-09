УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Чемпионов.
За приз поборются по два футболиста из "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" - это Джорджиньо Вейналдум, Трент Александр-Арнольд, Лукас Моура и Мусса Сиссоко.
Напомним, что голландец оформил дубль в матче с "Барселоной", на счету англичанина голевая передача в поединке с "сине-гранатовыми", бразилец записал в свой актив хет-трик в игре с "Аяксом", а француз результативными действиями не отличался.
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