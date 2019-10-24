УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

На награду от УЕФА претендуют Килиан Мбаппе (ПСЖ), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Пауло Дибала ("Ювентус") и Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль").

Фаворитами можно считать Мбаппе и Стерлинга - оба оформили хет-трики и отдали по голевой передаче. Англичанин к тому же заработал пенальти.

Что касается Дибалы и Окслейд-Чемберлена, то в их активе по дублю.

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