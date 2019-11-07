УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

На награду от УЕФА претендуют Кейлор Навас (ПСЖ), Ашраф Хакими ("Боруссия" Дортмунд), Родриго ("Реал") и Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").

Костариканец совершил 4 сейва в матче с "Брюгге", в том числе отразил пенальти. Марокканец записал в свой актив дубль во встрече с "Интером". Бразилец сделал хет-трик и отдал голевую передачу в поединке с "Галатасараем". Кореец оформил дубль и один раз ассистировал в игре с "Црвеной Звездой".

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