УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов.
На награду от УЕФА претендуют Кейлор Навас (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Ромелу Лукаку ("Интер").
Костариканец совершил 11 сейвов в матче с "Реалом". Аргентинец записал в свой актив гол и два ассиста во встрече с дортмундской "Боруссией". Поляк оформил покер в поединке с "Црвеной Звездой". Бельгиец забил один мяч и сделал две результативные передачи в игре со "Славией".
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|6
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|6
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|6
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|М
|О
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|6
|15
|2
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|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4