УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

На награду от УЕФА претендуют Кейлор Навас (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Ромелу Лукаку ("Интер").

Костариканец совершил 11 сейвов в матче с "Реалом". Аргентинец записал в свой актив гол и два ассиста во встрече с дортмундской "Боруссией". Поляк оформил покер в поединке с "Црвеной Звездой". Бельгиец забил один мяч и сделал две результативные передачи в игре со "Славией".

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