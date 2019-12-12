УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

На награду от УЕФА претендуют Неймар (ПСЖ), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Жоау Фелиш ("Атлетико") и Аркадиуш Милик ("Наполи").

Неймар забил гол и сделал два ассиста в поединке с "Галатасараем". Жезус оформил хет-трик в игре с загребским "Динамо". Фелиш реализовал пенальти в матче с "Локомотивом". Милик забил три мяча в ворота "Генка".

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