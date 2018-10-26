УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА на своём официальном сайте назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Так, на награду номинированы Рубен Лофтус-Чик из "Челси", Джованни Ло Чельсо из "Бетиса", Мунас Даббур из "Ред Булл Зальцбурга" и Михаэль Фрай из "Фенербахче".

Отметим, что Лофтус-Чик оформил хет-трик в матче с БАТЭ, Ло Чельсо забил гол и сделал ассист в игре с "Миланом", Дабур дважды поразил ворота "Русенборга" и в этом же поединке отдал результативную передачу, а Фрай стал героем встречи с "Фенербахче", записав в свой актив забитый мяч и голевой пас.

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