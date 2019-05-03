УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стало известно, кто поборется за звание лучшего игрока текущей недели в Лиге Европы.

УЕФА включила в список номинантов Пьера-Эмерика Обамеянга, Александра Ляказетта (оба – "Арсенал"), Рубена Лофтус-Чика ("Челси") и Кевина Траппа ("Айнтрахт").

Отметим, что у габонца гол+пас в матче с "Валенсией", француз оформил дубль в этом же поединке, англичанин сделал ассист в игре с "Айнтрахтом", а вратарь "орлов" в этой же встрече совершил четыре сейва.

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