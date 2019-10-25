УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока третьего тура группового этапа Лиги Европы.

На награду от УЕФА претендуют Николя Пепе ("Арсенал"), Уссама Идрисси ("АЗ Алкмаар"), Райан Кристи ("Селтик") и Франко Васкес ("Севилья").

Пепе и Васкес оформили по дублю в матчах против "Витории Гимараэш" и "Дюделанжа" соответственно.

Что касается Идрисси и Кристи, то в их активе по одному забитому голу и результативной передаче.

Отдать голос за своего кандидата можно на официальном сайте УЕФА.

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