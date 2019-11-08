УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.

На награду от УЕФА претендуют Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Мунир Эль-Хаддади ("Севилья"), Эстебан Гранеро ("Эспаньол") и Энцо Кривелли ("Истанбул").

Англичанин забил один гол в ворота "Партизана", марокканец оформил хет-трик в матче с "Дюделанжем", испанец отдал два ассиста в игре с "Лудогорцем", француз сделал дубль в поединке с "Вольфсбергом".

Отдать голос за своего кандидата можно на официальном сайте УЕФА.

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