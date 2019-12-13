УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока шестого тура группового этапа Лиги Европы.

На награду от УЕФА претендуют Жорис Ньяньон ("Ренн"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед") и Букайо Сака ("Арсенал").

Ньяньон оформил дубль в матче с "Лацио". Жота сделал хет-трик в поединке с "Бешикташем". Гринвуд дважды забил в игре с "АЗ Алкмааром". Сака отличился голом и ассистом во встрече со "Стандардом".

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