УЕФА назвала самую прогрессирующую страну в сезоне 2016/17

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УЕФА назвала самую прогрессирующую страну в сезоне 2016/17

УЕФА назвала самую прогрессирующую в футбольных аспектах страну в сезоне 2016/17.

Специальный приз от организации получила Федерация футбола Грузии.

"В сезоне 2016/17 в рейтинге Грузия продемонстрировала самый высокий прогресс и впервые получила приз" - говорится в заявлении федерации.

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