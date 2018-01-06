УЕФА назвала самую прогрессирующую страну в сезоне 2016/17
УЕФА назвала самую прогрессирующую в футбольных аспектах страну в сезоне 2016/17.
Специальный приз от организации получила Федерация футбола Грузии.
"В сезоне 2016/17 в рейтинге Грузия продемонстрировала самый высокий прогресс и впервые получила приз" - говорится в заявлении федерации.
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Турнирные таблицы
|Group Red
|М
|О
|1
|Самтредия
|12
|27
|2
|Динамо Батуми
|12
|20
|3
|Saburtalo
|12
|19
|4
|Колхети Поти
|12
|18
|5
|Дила Гори
|12
|17
|6
|Сиони
|12
|11
|7
|Zugdidi
|12
|6
|Group White
|М
|О
|1
|Чихура Сачхере
|12
|29
|2
|Динамо Тбилиси
|12
|23
|3
|Торпедо Кутаиси
|12
|15
|4
|Локомотиви Тбилиси
|12
|15
|5
|Shukura
|12
|12
|6
|Гурия
|12
|11
|7
|Спартаки Цхинвали
|12
|9