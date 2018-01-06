УЕФА назвала самую прогрессирующую страну в сезоне 2016/17

УЕФА назвала самую прогрессирующую в футбольных аспектах страну в сезоне 2016/17.

Специальный приз от организации получила Федерация футбола Грузии.

"В сезоне 2016/17 в рейтинге Грузия продемонстрировала самый высокий прогресс и впервые получила приз" - говорится в заявлении федерации.

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