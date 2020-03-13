УЕФА назвала состав команды недели в Лиге Европы

Опубликовала символическая сборная текущей недели Лиги Европы, на которой состоялись шесть первых матчей 1/8 финала турнира.

В состав команды включены игроки только трёх клубов - 6 представителей "Манчестер Юнайтед", 4 из "Базеля" и 1 из "Байера".

Вратарь: Йонас Омлин;

Защитники: Люк Шоу, Эрик Байи, Брэндон Уильямс, Эрай Джюмарт;

Полузащитники: Фред, Дэниел Джеймс, Кевин Буа, Самуэле Кампо, Чарлес Арангис;

Нападающий: Одион Игало.

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