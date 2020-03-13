УЕФА назвала состав команды недели в Лиге Европы
Опубликовала символическая сборная текущей недели Лиги Европы, на которой состоялись шесть первых матчей 1/8 финала турнира.
В состав команды включены игроки только трёх клубов - 6 представителей "Манчестер Юнайтед", 4 из "Базеля" и 1 из "Байера".
Вратарь: Йонас Омлин;
Защитники: Люк Шоу, Эрик Байи, Брэндон Уильямс, Эрай Джюмарт;
Полузащитники: Фред, Дэниел Джеймс, Кевин Буа, Самуэле Кампо, Чарлес Арангис;
Нападающий: Одион Игало.
This week's star performers #UEL | @FedExEurope | #UELFPZ— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 13, 2020
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|4
|7
|2
|Шальке
|4
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|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
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|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
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|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0