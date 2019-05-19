УЕФА назвала стоимость билетов на Евро-2020
В УЕФА назвали стоимость билетов на Чемпионат Европы 2020 года.
Так, в городах кластера "А" (Амстердам, Бильбао, Копенгаген, Глазго, Дублин, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург) самый дешевый билет будет стоить 50 евро. В городах кластера "В" (Баку, Будапешт и Бухарест) минимальная стоимость билетов составит 30 евро.
Всего на Евро-2020 в продажу поступит три миллиона билетом, которые поступят в продажу в несколько этапов.
Отметим, что в Санкт-Петербурге на матчах групповой стадии стоимость билетов будет варьироваться от 50 до 185 евро, на на 1/4 финала - от 75 до 225 евро.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.
Читайте также: На матч Россия - Сан-Марино в Саранск прибудет более 40 тысяч зрителей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Динамо" упустило победу над "Енисеем", однако обезопасило себя от попадания в зону стыковых матчей
-
"Реал" проиграл "Бетису" в заключительном туре Примеры (видео голов)
-
Почему Массимилиано Аллегри уволили из "Ювентуса"? Во всем виноваты Роналду и владелец клуба
-
"Локомотив" потерял очки в матче с "Уралом"
-
"Ювентус" определился с новым тренером
Лента новостей
-
Аленичев покинет "Енисей" по окончании сезона
-
ПСЖ возобновил интерес к Канте
-
2
Зидан прокомментировал поражение от "Бетиса"
-
"Атлетико" и "Манчестер Сити" могут обменяться игроками
-
"Эйбар" - "Барселона": видеотрансляция заключительного матча Примеры сезона 2018/19
-
"Кьево" - "Сампдория" - 0:0 (видеообзор матча Серии А)
-
"Реал" - "Бетис" - 0:2 (видеообзор матча Примеры)
-
"Динамо" упустило победу над "Енисеем", однако обезопасило себя от попадания в зону стыковых матчей
-
УЕФА назвала стоимость билетов на Евро-2020
-
"Кьево" и "Сампдория" не выявили победителя
-
1
Президент "Урала" раскритиковал судейство в матче с "Локомотивом"
-
"Тоттенхэм" и "Ювентус" могут совершить обмен тренерами
-
4
"Реал" проиграл "Бетису" в заключительном туре Примеры (видео голов)
-
СМИ: Жиру подписал новый контракт с "Челси"
-
Почему Массимилиано Аллегри уволили из "Ювентуса"? Во всем виноваты Роналду и владелец клуба
-
1
Тренер "Урала" о матче с "Локомотивом": "Удаление - бред полнейший"
-
Аллегри - фаворит на тренерский пост "Ромы"
-
1
ПСЖ хочет подписать Де Хеа свободным агентом
-
Компани рассказал, где продолжит карьеру
-
"Локомотив" потерял очки в матче с "Уралом"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1