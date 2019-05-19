УЕФА назвала стоимость билетов на Евро-2020

В УЕФА назвали стоимость билетов на Чемпионат Европы 2020 года.

Так, в городах кластера "А" (Амстердам, Бильбао, Копенгаген, Глазго, Дублин, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург) самый дешевый билет будет стоить 50 евро. В городах кластера "В" (Баку, Будапешт и Бухарест) минимальная стоимость билетов составит 30 евро.

Всего на Евро-2020 в продажу поступит три миллиона билетом, которые поступят в продажу в несколько этапов.

Отметим, что в Санкт-Петербурге на матчах групповой стадии стоимость билетов будет варьироваться от 50 до 185 евро, на на 1/4 финала - от 75 до 225 евро.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.

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