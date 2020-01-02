УЕФА назвала топ-50 перспективных игроков, которые могут проявить себя в 2020 году. В списке 4 представителя РПЛ

Пресс-служба УЕФА опубликовала список из 50 самых перспективных игроков, от которых организация ожидает яркой игры в наступившем году.

Среди прочих в топ были включены четыре футболиста, выступающих в российской Премьер-лиге.

Речь идёт о Магомеде-Шапи Сулейманове ("Краснодар"), Арноре Сигурдссоне (ЦСКА), Зурико Давиташвили ("Рубин") и Вадиме Карпове (ЦСКА).

С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.

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