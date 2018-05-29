УЕФА не будет наказывать Серхио Рамоса

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УЕФА не будет наказывать Серхио Рамоса

УЕФА не будет наказывать капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, специальная комиссия организации оценила эпизод с ударом защитника "сливочных" локтем в голову вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов.

Однако в УЕФА посчитали, что действия Рамоса не заслуживают дисквалификации или каких-либо других санкций.

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