УЕФА не будет отстранять российских официальных лиц
Фото твиттер РФС
Президент РФС Александр Дюков сохранит пост члена исполкома УЕФА, несмотря на санкции в отношении российского футбола.
"Отстранение не коснётся российских официальных лиц, представленных в исполнительном комитете УЕФА и экспертных группах УЕФА", - говорится в комментарии пресс-службы организации.
Напомним, что из-за ситуации на Украине УЕФА ввел санкции против всех российских сборных и клубов, отстранив их от международных соревнований.
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