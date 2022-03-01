УЕФА не будет отстранять российских официальных лиц

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Президент РФС Александр Дюков сохранит пост члена исполкома УЕФА, несмотря на санкции в отношении российского футбола.

"Отстранение не коснётся российских официальных лиц, представленных в исполнительном комитете УЕФА и экспертных группах УЕФА", - говорится в комментарии пресс-службы организации.

Напомним, что из-за ситуации на Украине УЕФА ввел санкции против всех российских сборных и клубов, отстранив их от международных соревнований.

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