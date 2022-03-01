УЕФА не будет отстранять российских официальных лиц

Теги уефаалександр дюков

УЕФА не будет отстранять российских официальных лиц

Фото твиттер РФС

Президент РФС Александр Дюков сохранит пост члена исполкома УЕФА, несмотря на санкции в отношении российского футбола.

"Отстранение не коснётся российских официальных лиц, представленных в исполнительном комитете УЕФА и экспертных группах УЕФА", - говорится в комментарии пресс-службы организации.

Напомним, что из-за ситуации на Украине УЕФА ввел санкции против всех российских сборных и клубов, отстранив их от международных соревнований.

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