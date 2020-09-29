УЕФА не будет переносить домашниие матчи сборных Армении и Азербайджана
УЕФА решил не переносить предстоящие домашние матчи сборных Армении и Азербайджана на групповой стадии Лиги наций.
"УЕФА следит за развитием военного конфликта в Нагорном Карабахе, но не планирует переносить домашние матчи группового этапа Лиги наций сборных Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении организации.
Напомним, 11 октября Армения должна принять Грузию, а Азербайджан 9 октября на своем стадионе в Баку сыграет с Кипром.
Напомним, из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе Армения ввела в стране военное положение, а Азербайджан также утвердил введение военного положения в ряде городов.
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|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4