УЕФА не будет переносить домашниие матчи сборных Армении и Азербайджана

УЕФА решил не переносить предстоящие домашние матчи сборных Армении и Азербайджана на групповой стадии Лиги наций.

"УЕФА следит за развитием военного конфликта в Нагорном Карабахе, но не планирует переносить домашние матчи группового этапа Лиги наций сборных Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении организации.

Напомним, 11 октября Армения должна принять Грузию, а Азербайджан 9 октября на своем стадионе в Баку сыграет с Кипром.

Напомним, из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе Армения ввела в стране военное положение, а Азербайджан также утвердил введение военного положения в ряде городов.

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