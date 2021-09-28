УЕФА не будет требовать денежную компенсацию от клубов, вышедших из Суперлиги

1 Теги уефаарсенал лондонтоттенхэмманчестер ситиманчестер юнайтедливерпульчелсиинтер миланмиланатлетико мадрид

УЕФА не будет требовать денежную компенсацию от клубов, вышедших из Суперлиги

В УЕФА пересмотрели своё решение о финансовых претензиях к девяти клубам, которые прекратили участие в Суперлиге Европы.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций намеревался получить от "Арсенала", "Челси", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма", "Атлетико", "Интера" и "Милана" по 15 миллионов евро + 5 процентов от дохода за один евросезон.

Теперь же УЕФА отказался от денежных требований, чтобы "не создавать дополнительные сложности".

Напомним, что три клуба до сих пор остаются участниками Суперлиги - это "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

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Комментарии

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hgjg88

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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